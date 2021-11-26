Сборная Швеции по хоккею представила комплекты формы для участия в Олимпийских играх

Сборная Швеции по хоккею на официальной странице Шведской федерации хоккея в «Твиттере» представила два комплекта формы для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Форма выполнена в классических для Швеции цветах — жёлтом и синем. В номинальной домашней форме преобладает жёлтый цвет, в номинальной гостевой — синий.
Напомним, ранее стало известно, что шведская федерация хоккея не продлит контракт с главным тренером национальной сборной Юханом Гарпенлёвым после окончания чемпионата мира 2022 года. Специалист покинет пост главного тренера после трёх лет работы. Он находился в тренерском штабе сборной Швеции с 2016 года.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Швеции сыграет в группе С вместе с командами Финляндии, Словакии и Латвии.
- 26 ноября 2021
-
21:07
-
20:50
-
20:33
-
20:25
-
20:21
-
20:04
-
19:57
-
19:50
-
19:38
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:21
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:24
-
17:15
-
16:56
-
16:43
-
16:09
-
15:39
-
15:24
-
15:22
-
14:52
-
14:40
-
14:25
-
14:23
-
14:12
-
13:50
-
13:19
-
12:45
-
12:20