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Сборная Швеции по хоккею представила комплекты формы для участия в Олимпийских играх

Сборная Швеции по хоккею представила комплекты формы для участия в Олимпийских играх
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Сборная Швеции по хоккею на официальной странице Шведской федерации хоккея в «Твиттере» представила два комплекта формы для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Форма выполнена в классических для Швеции цветах — жёлтом и синем. В номинальной домашней форме преобладает жёлтый цвет, в номинальной гостевой — синий.

Напомним, ранее стало известно, что шведская федерация хоккея не продлит контракт с главным тренером национальной сборной Юханом Гарпенлёвым после окончания чемпионата мира 2022 года. Специалист покинет пост главного тренера после трёх лет работы. Он находился в тренерском штабе сборной Швеции с 2016 года.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Швеции сыграет в группе С вместе с командами Финляндии, Словакии и Латвии.

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