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Голкипер Шостак объяснил решение расторгнуть контракт с «Северсталью» и уехать в Финляндию

Голкипер Шостак объяснил решение расторгнуть контракт с «Северсталью» и уехать в Финляндию
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Бывший вратарь «Северстали» Константин Шостак, подписавший контракт до конца нынешнего сезона с финским клубом ЮП, прокомментировал своё решение покинуть череповецкий клуб.

«В «Северстали» у нас было трое вратарей в команде, в тренировочном процессе в этом плане сложновато, ведь всем надо играть. Поступило предложение из Финляндии, решил попробовать свои силы в клубе ЮП. Считаю, что это хороший вариант, там сильная лига и сильные тренеры вратарей. Звали ли в минское «Динамо»? Нет, о таком предложении я не слышал. Конечно, в будущем есть желание вернуться в «Северсталь», а сейчас еду в Финляндию за игровой практикой. Завтра планирую вылететь, а дальше посмотрим, какие там правила в связи с пандемией», — сказал Шостак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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