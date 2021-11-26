Голкипер Шостак объяснил решение расторгнуть контракт с «Северсталью» и уехать в Финляндию

Бывший вратарь «Северстали» Константин Шостак, подписавший контракт до конца нынешнего сезона с финским клубом ЮП, прокомментировал своё решение покинуть череповецкий клуб.
«В «Северстали» у нас было трое вратарей в команде, в тренировочном процессе в этом плане сложновато, ведь всем надо играть. Поступило предложение из Финляндии, решил попробовать свои силы в клубе ЮП. Считаю, что это хороший вариант, там сильная лига и сильные тренеры вратарей. Звали ли в минское «Динамо»? Нет, о таком предложении я не слышал. Конечно, в будущем есть желание вернуться в «Северсталь», а сейчас еду в Финляндию за игровой практикой. Завтра планирую вылететь, а дальше посмотрим, какие там правила в связи с пандемией», — сказал Шостак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 26 ноября 2021
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
20:50
-
20:33
-
20:25
-
20:21
-
20:04
-
19:57
-
19:50
-
19:38
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:21
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:24
-
17:15
-
16:56
-
16:43
-
16:09
-
15:39
-
15:24
-
15:22
-
14:52
-
14:40
-
14:25
-
14:23
-
14:12
-
13:50
-
13:19