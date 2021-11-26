Стали известны участники Матча звёзд КХЛ от представителей СМИ

В пятницу, 26 ноября, завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков на Матч звёзд КХЛ-2022 в Челябинске, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Представители СМИ выбирали по три полевых игрока в каждую из команд на звездный уикэнд. По итогам голосования журналистов на Матч звёзд были выбраны:



«Евразия»: Даррен Диц («Барыс»), Ник Бэйлен, Лукаш Седлак (оба — «Трактор»);



«Россия»: Никита Тертышный («Трактор»), Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск), Андрей Кузьменко (СКА);



«Северная Америка»: Кенни Агостино («Торпедо»), Брайан О’Нилл («Йокерит»), Стивен Кэмпфер («Ак Барс»);



«Скандинавия»: Теэму Пулккинен («Трактор»), Йори Лехтеря («Спартак»), Марко Анттила («Йокерит»).



Составы команд по итогам двух этапов выбора:



Команда «Евразия»

Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Мн, дебютант);

Защитники: Янис Якс (ХК «Сочи», дебютант), Даррен Диц («Барыс», третий Матч звёзд), Ник Бэйлен («Трактор», третий Матч звёзд);

Нападающие: Илья Усов («Динамо» Мн, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант), Лукаш Седлак («Трактор», второй Матч звёзд).



Команда «Северная Америка»

Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив», дебютант);

Защитник: Мэт Робинсон (СКА, пятый Матч звёзд), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», дебютант);

Нападающие: Корбан Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе («Металлург», дебютант), Кенни Агостино («Торпедо», дебютант), Брайан О’Нилл («Йокерит», дебютант).



Команда «Россия»

Вратарь: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант);

Защитник: Григорий Панин («Салават Юлаев», дебютант);

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мск, шестой Матч звёзд), Иван Николишин («Амур», дебютант), Никита Тертышный («Трактор», дебютант), Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант), Андрей Кузьменко (СКА, дебютант)



Команда «Скандинавия»

Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвертый Матч звёзд);

Защитник: Оливер Каски («Авангард», дебютант);

Нападающие: Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Оямяки («Витязь», дебютант), Тему Пулккинен («Трактор», дебютант), Йори Лехтеря («Спартак», третий матч звёзд), Марко Анттила («Йокерит», дебютант).



Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды Лига объявит за месяц до начала звёздного уикэнда — 14 декабря 2021 года.



По итогам трёх этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия».