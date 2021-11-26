Мартемьянов — о 5:4: по подбору игроков «Авангард» сильнее, но у «Сибири» — командный дух

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением об открытом хоккее в матче с «Авангардом» (5:4).

«Во всех матчах стараемся играть на результат. По подбору игроков всё-таки «Авангард» посильнее. Но у нас командный дух, есть что противопоставить. Нет ничего страшного в том, что сейчас все играют по счёту. Все борются за очки. Сейчас открытого хоккея очень мало. Но он бывает, конечно: недавно 7:6 в Москве сыграли. И у нас тут. Мы забили много, но мы и пропустили многовато. Давненько столько не пропускали. Четыре гола для нас — это не очень хорошо», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.