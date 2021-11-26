Мартемьянов — об «Автомобилисте»: меня оттуда подвинули как ненужный элемент

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Автомобилистом».



«Матч с «Автомобилистом» для меня принципиальный? Да нисколько не принципиальный. Я в этом клубе не работаю. Меня оттуда подвинули как ненужный элемент. Я работаю в «Сибири» и буду душой болеть и стараться все сделать, чтобы команда выиграла. Не важно, «Автомобилист» или «Авангард». Мы стараемся парней настраивать на победу всегда. Может быть, какая-то толика есть, какой-то принцип. Но так не принципиально вообще», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.