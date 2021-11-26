«Трактор» отыгрался на последней минуте 3-го периода и одолел «Локомотив» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 7-й минуте Георгий Иванов в меньшинстве в средней зоне подхватил шайбу, отскочившую удачно от борта, укатил к воротам и низом бросил под щитками голкипера. На 29-й минуте Артур Каюмов забросил вторую шайбу, но после совещания судьи приняли решение отменить гол из-за помехи вратарю. На последней минуте третьего периода Виталий Кравцов сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Ник Бэйлен.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Хельсинки сыграет с «Йокеритом». «Трактор» встретится в Минске с местным «Динамо». Обе встречи пройдут 28 ноября.
- 26 ноября 2021
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