Сетдиков — о 5:4 с «Авангардом»: голы туда-сюда — это здорово, большое шоу для зрителей

Нападающий «Сибири» Никита Сетдиков прокомментировал победу над «Авангардом» (5:4).

«Голевым безумием заразились от «Трактора»? Они же больше забили. Красиво, зрелищно для трибун. Туда-сюда голы, это здорово. Хоккей — это для нас работа, а для зрителей большое шоу, они приходят и болеют за свою команду, получают удовольствие, набираются эмоций для жизни. От каждой команды зависит, кто как играет. Есть закрытые команды, там не может получиться много голов. Есть команды, как Омск: они любят играть в атаку. Здесь в любом случае надо забивать больше, чем они, чтобы выиграть. 0:2 разрушил план на игру? Не скажу, что разрушил. Вторая шайба при «пять на три» забита, удаления были. Но никто так не готовится — начать с 0:2. Никто к этому не был готов. Но не было разочарований, мы уже избавились от того, чтобы после первой пропущенной шайбы игра переставала клеиться. Знали, что можем догнать, можем обогнать и можем выиграть. Но, конечно же, не хочется допускать такого начала.

Статус дерби сковывал? Нет. Наоборот: сказали, что много народа, полный дворец. Больше эмоций — вперёд, выиграть игру, порадовать всех. Даже больше стимулировало для хорошей игры. Моя заряженность связана с пропуском прошлой встречи? Наверное. Всё равно отдых, много матчей играл подряд, зарядился эмоциями. И пытался передать ребятам, чтобы было больше эмоций на льду. «Сибири» не хватает инстинкта убийцы? Здесь и соперник не позволяет. Они ведь тоже не хотят проигрывать в две-три шайбы. Они же тоже играют, чтобы нас догнать. И здесь нет какого-то инстинкта убийцы. Были моменты — не забили. Можно было уйти в +2 и играть более спокойно. И без каких-то нервов. Но игра получилась такой.

«Авангард» стал более рабочей командой? Нет. Они всё равно много бросают. Тренер тот же, я не думаю, что что-то там поменялось. Может быть, какие-то точечные замены у них произошли, кто-то у них уехал. Но они играют так же агрессивно, стараются забивать много голов, много бросают. Тот же стиль. Со всех позиций пытаются наваливать на ворота, добить. Всё то же самое. Следующий матч для меня принципиальный? Нет, наверное, какой-то принципиальности. Я уже в том году играл за «Сибирь», так что у меня не будет какой-то принципиалки. Будем стараться выигрывать игру», — передаёт слова Сетдикова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.