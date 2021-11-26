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«Побить рекорд, стать номером один будет интересно». Овечкин — о голах в большинстве в НХЛ

«Побить рекорд, стать номером один будет интересно». Овечкин — о голах в большинстве в НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал возможность побить рекорд Дэйва Андрейчука по голам в большинстве в НХЛ. Андрейчук забросил 274 шайбы в большинстве за карьеру, у Овечкина — 271 гол.

«Побить рекорд и стать номером один — это будет очень интересно и для меня, и, думаю, для лиги.

Игра в большинстве? Мы в основном точно знаем, что нам нужно делать. Когда мы перемещаем шайбу правильно, когда мы сразу делаем всё верно, это [гол] всегда происходит.

Андрейчук использовал свой рост и телосложение? Тогда был другой хоккей. Я играл в России за московское «Динамо» до переезда в НХЛ, и это был другой хоккей, поэтому я знаю, как это было… Так что очевидно, что, когда у тебя такое большое тело, ты должен его использовать. Тогда была другая система. Были другие вратари. Так что мне трудно сравнивать», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

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