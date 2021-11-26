«Побить рекорд, стать номером один будет интересно». Овечкин — о голах в большинстве в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал возможность побить рекорд Дэйва Андрейчука по голам в большинстве в НХЛ. Андрейчук забросил 274 шайбы в большинстве за карьеру, у Овечкина — 271 гол.
«Побить рекорд и стать номером один — это будет очень интересно и для меня, и, думаю, для лиги.
Игра в большинстве? Мы в основном точно знаем, что нам нужно делать. Когда мы перемещаем шайбу правильно, когда мы сразу делаем всё верно, это [гол] всегда происходит.
Андрейчук использовал свой рост и телосложение? Тогда был другой хоккей. Я играл в России за московское «Динамо» до переезда в НХЛ, и это был другой хоккей, поэтому я знаю, как это было… Так что очевидно, что, когда у тебя такое большое тело, ты должен его использовать. Тогда была другая система. Были другие вратари. Так что мне трудно сравнивать», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
- 26 ноября 2021
-
22:50
-
22:35
-
22:27
-
21:52
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
20:50
-
20:33
-
20:25
-
20:21
-
20:04
-
19:57
-
19:50
-
19:38
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:21
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:24
-
17:15
-
16:56
-
16:43
-
16:09
-
15:39
-
15:24
-
15:22
-
14:52
-
14:40
-
14:25