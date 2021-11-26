«Откровенно говоря, я не знаю». Корбан Найт — о поражении от «Сибири» на последней минуте

Нападающий ХК «Авангард» Корбан Найт подвёл итоги встречи с «Сибирью» (4:5).



«Сегодня мы хорошо начали, быстро забили два гола. А потом забуксовали, перестали давить. «Сибирь» здорово действовала на своём льду, заряжалась энергией трибун. Это хорошая команда, играющая на высоких скоростях. Думаю, мы снизили давление, и они этим воспользовались. Они играли просто, доставляли шайбу до ворот. Если посмотреть на их голы, они не были какими-то сверхъестественными — напротив, всё сделано просто и эффективно.



Один из принципов игры «Авангарда» — это надёжная защита пятака, перекрытие опасных зон. В этом сегодня недоработали, позволяли наносить броски из убойных позиций. Это не то, как мы должны играть. Будем работать, исправляться.



Что случилось на последней минуте? Откровенно говоря, я не знаю. Но стоит отдать им должное. Они бросали по воротам, делали это достаточно активно. Что-то мы блокировали, но шайба порой отскакивала обратно к противнику. Их стремление наносить броски было вознаграждено.



Повлияло ли на игру отсутствие Толчинского, Береглазова, Покки? Да, этих ребят не хватает, они играют важную роль в команде. Но в то же время у нас есть глубина состава, другие игроки вышли и хорошо себя проявили. Думаю, нет смысла винить перелёт, через это проходят все команды. Это лишь оправдания. Мы не во всём следовали нашей системе, а противник хорошо сыграл на своём льду», — приводит слова Найта официальный сайт омичей.

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