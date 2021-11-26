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«Йокерит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит» и обошёл СКА в Западной конференции

ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит» и обошёл СКА в Западной конференции
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2021, пятница. 20:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Слепышев, Григоренко) – 07:50' (5x4)   1:1 Савинайнен (Йенсен, О'Нилл) – 24:37' (5x5)   2:1 Савинайнен (Йенсен) – 31:18' (5x5)   2:2 Андронов (Дальбек) – 46:19' (5x5)   2:3 Слепышев (Григоренко) – 62:08' (3x3)

На 8-й минуте Сергей Плотников, реализовав численное большинство, вывел армейцев вперёд. На 25-й минуте Вели-Матти Савинайнен сравнял счёт. В середине второго периода Савинайнен оформил дубль. На 47-й минуте Сергей Андронов восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме с передачи Михаила Григоренко забросил Антон Слепышев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Риге сыграет с местным «Динамо». «Йокерит» встретится в Хельсинки с «Локомотивом». Оба матча пройдут 28 ноября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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