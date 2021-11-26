ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит» и обошёл СКА в Западной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 8-й минуте Сергей Плотников, реализовав численное большинство, вывел армейцев вперёд. На 25-й минуте Вели-Матти Савинайнен сравнял счёт. В середине второго периода Савинайнен оформил дубль. На 47-й минуте Сергей Андронов восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме с передачи Михаила Григоренко забросил Антон Слепышев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Риге сыграет с местным «Динамо». «Йокерит» встретится в Хельсинки с «Локомотивом». Оба матча пройдут 28 ноября.