Вратарь «Бостона» совершил гениальный сейв, отразив бросок Зибанеджада по пустым воротам
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» встречается с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счёт после второго периода — 2:2.
На 33-й минуте матча при счёте 2:2 «Ренйджерс» провели опасную атаку. Войдя в зону, нападающие несколькими передачами вывели Мику Зибанеджада на пустые ворота. Шведский нападающий без сопротивления со стороны соперников нанёс бросок, но Джереми Свейман выставил клюшку и спас «Бостон».
Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Ранее в матче российский нападающий Артемий Панарин, проводящий свою 20-ю встречу в сезоне, набрал 20-е очко: теперь у него четыре гола и 16 результативных передач.
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