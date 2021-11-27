Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 27 ноября КХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 27 ноября.



На Западе лидирует «Йокерит». После поражения в овертайме матча со ЦСКА финны набрали 46 очков после 33 матчей. Теперь московское «Динамо», расположившееся на второй строчке, отстаёт от первого места на два балла, но при этом имеет на одну встречу меньше. На третье место вышел ЦСКА, у армейцев 44 очка в 33 встречах. На четвёртую позицию опустился СКА, набравший 43 очка после 32 матчей.



В Восточной конференции на первом месте всё ещё «Металлург», имеющий в своём активе 53 очка в 32 встречах. «Трактор», расположившийся на второй позиции, после победы в овертайме над «Локомотивом» по баллам сравнялся с магнитогорцами – у команд по 53 очка. Однако у челябинцев на три встречи больше. Третье место занимает «Ак Барс», имеющий в своём активе 45 очков после 33 матчей.

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