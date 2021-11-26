Панарин в конце матча со своей скамейки кинул перчатку на скамейку «Бостона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.

В конце матча российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда «мишек» Брэда Маршана. За это Панарин получил 10-минутный штраф.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в этом матче Панарин суммарно набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "+3", заработал 12 минут штрафа и провёл на льду 17 минут 33 секунды. Ворота «рейнджеров» защищал Игорь Шестёркин, отразивший 26 из 28 бросков по воротам. Александр Георгиев остался в запасе.