Маршан — о броске перчатки Панариным: ему не понравилось, что я ел на День благодарения

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал эпизод в конце матча с «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин со своей скамейки кинул в канадца перчатку.

«Это немного застало меня врасплох. Мы говорили о том, что ели на обед в честь Дня благодарения. Ему не понравилось то, что я ел», — приводит слова Маршана журналист Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Жерара Галлана. За свой бросок Панарин получил 10-минутный штраф.