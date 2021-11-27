Капризов оформил ассистентский хет-трик за 23 минуты в матче с «Виннипегом»
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В эти минуты идёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» встречается с «Виннипег Джетс». Встреча проходит на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. Счёт в ходе второго периода — 4:0 в пользу подопечных Дина Эвасона.
На 8-й минуте матча при счёте 1:0 в свою пользу «Миннесота» смогла увеличить преимущество благодаря голу Матса Цуккарелло. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.
Позже, на самом старте второго периода, Капризов отметился ещё двумя результативными передачами, с интервалом в 45 секунд ассистировав Райану Хартману и снова Цуккарелло. Таким образом, Капризов за 23 минуты оформил ассистентский хет-трик в матче с «Виннипегом».
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