Капризов оформил ассистентский хет-трик за 23 минуты в матче с «Виннипегом»

В эти минуты идёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» встречается с «Виннипег Джетс». Встреча проходит на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. Счёт в ходе второго периода — 4:0 в пользу подопечных Дина Эвасона.

На 8-й минуте матча при счёте 1:0 в свою пользу «Миннесота» смогла увеличить преимущество благодаря голу Матса Цуккарелло. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.

Позже, на самом старте второго периода, Капризов отметился ещё двумя результативными передачами, с интервалом в 45 секунд ассистировав Райану Хартману и снова Цуккарелло. Таким образом, Капризов за 23 минуты оформил ассистентский хет-трик в матче с «Виннипегом».