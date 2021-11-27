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Овечкин до минимума сократил отставание от Нестеренко по сыгранным матчам в НХЛ

Овечкин до минимума сократил отставание от Нестеренко по сыгранным матчам в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». Идёт 1-й период, счёт не открыт – 0:0.

В этом матче принимает участие 36-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1218-й матч за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание до минимума от канадца Эрика Нестеренко (1219), занимающего 107-е место в истории лиги по этому показателю.

Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 20 проведённых встреч, в которых он набрал 33 (15+18) очка при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).

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