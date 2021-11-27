«Флорида» открыла счёт в игре с «Вашингтоном» в результате курьёзного эпизода
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 1:0.
В самой концовке первой двадцатиминутки хоккеисты «Вашингтона» пропустили шайбу в результате курьёзного эпизода. Форвард «столичных» Ник Дауд неудачно вывел шайбу из своей зоны, угодив в конёк Александру Овечкину, такого развития событий не ожидал другой игрок обороны – Тревор ван Римсдайк, который не сумел устоять на коньках, в результате чего «Флорида» выскочила два в ноль на Илью Самсонова и открыла счёт в матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Флориды».
Комментарии
- 27 ноября 2021
-
02:06
-
01:59
-
01:48
-
01:38
-
01:26
-
00:49
-
00:47
-
00:41
-
00:40
-
00:35
-
00:28
-
00:17
-
00:00
- 26 ноября 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:31
-
23:25
-
23:19
-
22:58
-
22:50
-
22:35
-
22:27
-
21:52
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
20:50
-
20:33
-
20:25
-
20:21
-
20:04
-
19:57
-
19:50
-
19:38
-
19:15
Партнерский контент