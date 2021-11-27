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«Флорида» открыла счёт в игре с «Вашингтоном» в результате курьёзного эпизода

«Флорида» открыла счёт в игре с «Вашингтоном» в результате курьёзного эпизода
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 1:0.

В самой концовке первой двадцатиминутки хоккеисты «Вашингтона» пропустили шайбу в результате курьёзного эпизода. Форвард «столичных» Ник Дауд неудачно вывел шайбу из своей зоны, угодив в конёк Александру Овечкину, такого развития событий не ожидал другой игрок обороны – Тревор ван Римсдайк, который не сумел устоять на коньках, в результате чего «Флорида» выскочила два в ноль на Илью Самсонова и открыла счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Флориды».

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