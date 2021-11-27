Ассистентский хет-трик и гол Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Виннипег»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.
В составе хозяев дублем отметился Матс Цуккарелло, ещё по шайбе на счету Алекса Голигоски, Райана Хартмана, Джона Меррилла, Мэтта Дамбы и Кирилла Капризова. Автором единственной заброшенной шайбы у гостей стал Пьер-Люк Дюбуа.
24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, помимо заброшенной шайбы отметился и ассистентским хет-триком, повторив свой личный рекорд по очкам за одну игру. Он провёл на льду 16 минут 15 секунд и заработал коэффициент полезности «+4».
Соотечественник Капризова из «Виннипега» — 25-летний форвард Евгений Свечников за 11.26 на льду результативными действиями не отметился, завершив игру с коэффициентом полезности «-2».
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