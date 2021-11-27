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Ассистентский хет-трик и гол Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Виннипег»

Ассистентский хет-трик и гол Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Виннипег»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.

В составе хозяев дублем отметился Матс Цуккарелло, ещё по шайбе на счету Алекса Голигоски, Райана Хартмана, Джона Меррилла, Мэтта Дамбы и Кирилла Капризова. Автором единственной заброшенной шайбы у гостей стал Пьер-Люк Дюбуа.

24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, помимо заброшенной шайбы отметился и ассистентским хет-триком, повторив свой личный рекорд по очкам за одну игру. Он провёл на льду 16 минут 15 секунд и заработал коэффициент полезности «+4».

Соотечественник Капризова из «Виннипега» — 25-летний форвард Евгений Свечников за 11.26 на льду результативными действиями не отметился, завершив игру с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2021, пятница. 23:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
7 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Голигоски (Дюхайм, Штурм) – 00:52' (5x5)   2:0 Цуккарелло (Куликов, Капризов) – 07:47' (5x5)   3:0 Хартман (Капризов) – 22:04' (5x5)   4:0 Цуккарелло (Капризов, Бродин) – 22:49' (5x5)   5:0 Меррилл (Фиала, Годро) – 29:35' (5x5)   6:0 Дамба (Фолиньо, Питлик) – 51:24' (5x5)   6:1 Дюбуа (Шмидт, Комри) – 55:08' (5x4)   7:1 Капризов (Фиала) – 55:22' (5x5)
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