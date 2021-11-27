Овечкин оформил дубль в ворота «Флориды» менее чем за минуту. Это его 746-я и 747-я шайбы

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». Идёт 2-й период, в счёте ведут хозяева – 3:1.
На отметке в 2:50 второго периода 36-летний российский форвард «столичных» отличился в большинстве, поразив ворота соотечественника из «Флориды» Сергея Бобровского. Уже через 58 секунд он оформил дубль, но ворота «Пантерз» защищал уже другой голкипер – 20-летний американец Спенсер Найт. Таким образом, Овечкин забросил 746-ю и 747-ю шайбы в своей карьере в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Напомним, Овечкин проводит 21-й матч в текущем сезоне, в которых он набрал 35 (17+18) очков при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).
- 27 ноября 2021
-
03:15
-
03:11
-
02:58
-
02:39
-
02:29
-
02:20
-
02:12
-
02:06
-
01:59
-
01:48
-
01:38
-
01:26
-
00:49
-
00:47
-
00:41
-
00:40
-
00:35
-
00:28
-
00:17
-
00:00
- 26 ноября 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:31
-
23:25
-
23:19
-
22:58
-
22:50
-
22:35
-
22:27
-
21:52
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
20:50
-
20:33