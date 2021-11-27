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Овечкин обогнал Лефлера и Шэнахана в списке бомбардиров НХЛ всех времён

Овечкин обогнал Лефлера и Шэнахана в списке бомбардиров НХЛ всех времён
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». Идёт 2-й период, в счёте ведут хозяева – 3:1.

На отметке в 2:50 второго периода 36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин отличился в большинстве, поразив ворота соотечественника из «Флориды» Сергея Бобровского. Уже через 58 секунд он оформил дубль, но ворота «Пантерз» защищал уже другой голкипер – 20-летний американец Спенсер Найт. Таким образом, Овечкин забросил 746-ю и 747-ю шайбы в своей карьере в НХЛ.

При этом в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Александр с 1355 баллами обошёл сразу двоих хоккеистов – Ги Лефлера (1353 очка) и Брэндана Шэнахана (1354) и стал 26-м по этому показателю. Его ближайшая цель – Джонни Буцик (1369).

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