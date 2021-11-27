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«Анахайм» крупно обыграл «Оттаву». «Каролина» уверенно победила «Филадельфию» на выезде

«Анахайм» крупно обыграл «Оттаву». «Каролина» уверенно победила «Филадельфию» на выезде
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой им удалось прервать серию из трёх поражений кряду.

В составе «Анахайма» отличились Исак Лундестрём, Дерек Грант, Трой Терри и Рикард Ракелль.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лундестрём (Ракелль) – 16:43' (5x5)   2:0 Грант – 30:28' (5x5)   3:0 Терри (Зеграс) – 39:17' (5x4)   4:0 Ракелль (Зеграс, Милано) – 49:05' (5x5)

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев за 18.06 на льду заработал «-2», а его соотечественник и коллега по амплуа Артём Зуб завершил игру с коэффициентом полезности «0», проведя на площадке 19.02.

В ранее завершившейся встрече «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду уступила «Каролине Харрикейнз» — 3:6.

Восьмой шайбой в сезоне отметился 21-летний форвард «ураганов» Андрей Свечников, а в составе «лётчиков» забросил его соотечественник – защитник Иван Проворов, для которого гол стал вторым в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2021, пятница. 23:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Проворов (Жиру) – 00:50' (5x5)   1:1 Ахо (Терявяйнен) – 13:40' (5x5)   2:1 Фараби – 17:02' (4x5)   2:2 Ахо (Нечас, Песке) – 20:23' (5x5)   3:2 Ристолайнен (Фрост, Аткинсон) – 21:16' (5x5)   3:3 Фаст (Нидеррайтер, Коул) – 21:57' (5x5)   3:4 Котканиеми (Джарвис, Деанджело) – 25:48' (5x5)   3:5 Лоренц (Деанджело, Котканиеми) – 36:22' (5x5)   3:6 Свечников (Стаал, Шей) – 44:50' (5x5)
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