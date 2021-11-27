«Анахайм» крупно обыграл «Оттаву». «Каролина» уверенно победила «Филадельфию» на выезде

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой им удалось прервать серию из трёх поражений кряду.

В составе «Анахайма» отличились Исак Лундестрём, Дерек Грант, Трой Терри и Рикард Ракелль.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев за 18.06 на льду заработал «-2», а его соотечественник и коллега по амплуа Артём Зуб завершил игру с коэффициентом полезности «0», проведя на площадке 19.02.

В ранее завершившейся встрече «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду уступила «Каролине Харрикейнз» — 3:6.

Восьмой шайбой в сезоне отметился 21-летний форвард «ураганов» Андрей Свечников, а в составе «лётчиков» забросил его соотечественник – защитник Иван Проворов, для которого гол стал вторым в сезоне.