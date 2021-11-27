Овечкин сравнялся к Курри по матчам с 2+ очками за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». Завершён 2-й период, в счёте ведут хозяева – 3:2.

На отметке в 2:50 второго периода 36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин отличился в большинстве, поразив ворота соотечественника из «Флориды» Сергея Бобровского. Уже через 58 секунд он оформил дубль, но ворота «Пантерз» защищал уже другой голкипер – 20-летний американец Спенсер Найт. Таким образом, Овечкин забросил 746-ю и 747-ю шайбы в своей карьере в НХЛ.

Российский нападающий проводит 385-й матч за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось набрать больше одного очка. По этому показателю Александр располагался на 22-м месте в истории лиги, а сейчас сравнялся с Яри Курри по этому показателю. В активе великого финна 385 таких матчей. Ранее в этом сезоне Овечкин превзошёл показатели Теэму Селянне и Бретта Халла.