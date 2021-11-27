Овечкин установил рекорд НХЛ по матчам с голами и в большинстве, и в равных составах

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». Идёт 3-й период, в счёте ведут хозяева – 4:3.
Как сообщает StatsCentre в «Твиттере», 36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин, отметившийся хет-триком в этой игре, вышел на первое место в истории НХЛ по количеству матчей с голами и в большинстве, и в равных составах, обойдя по этому показателю Бретта Халла с 78 такими встречами.
Напомним, Овечкин проводит 21-й матч в текущем сезоне, в которых он набрал 36 (18+18) очков при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).
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