Хет-трик Овечкина и три ассиста Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Флоридой»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, ещё одна шайба на счету Тома Уилсона. За «Флориду» отличились Джонатан Юбердо, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.

29-летний российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик в этой игре, набрав 27 (7+20) очков в 21 матче текущего сезона.

Ворота «Кэпиталз» в этой игре защищал Илья Сорокин, отразивший 19 бросков из 22. Аналогичный показатель и у его соотечественника и визави из «Пантерз» Сергея Бобровского, несколько раз отправлявшегося в раздевалку по ходу матча.