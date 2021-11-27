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Хет-трик Овечкина и три ассиста Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Флоридой»

Хет-трик Овечкина и три ассиста Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Флоридой»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, ещё одна шайба на счету Тома Уилсона. За «Флориду» отличились Джонатан Юбердо, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.

29-летний российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик в этой игре, набрав 27 (7+20) очков в 21 матче текущего сезона.

Ворота «Кэпиталз» в этой игре защищал Илья Сорокин, отразивший 19 бросков из 22. Аналогичный показатель и у его соотечественника и визави из «Пантерз» Сергея Бобровского, несколько раз отправлявшегося в раздевалку по ходу матча.

Овечкин – машина! Оформил первый хет-трик в сезоне, обрушив списки исторических достижений Овечкин – машина! Оформил первый хет-трик в сезоне, обрушив списки исторических достижений
НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо – 19:28' (5x5)   1:1 Уилсон (Карлсон, Кузнецов) – 21:34' (4x5)   2:1 Овечкин (Уилсон, Протас) – 22:50' (5x4)   3:1 Овечкин (Протас, Кузнецов) – 23:46' (5x5)   3:2 Райнхарт (Уигар, Монтур) – 26:49' (5x5)   4:2 Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 44:02' (5x5)   4:3 Вераге (Форслинг) – 45:36' (5x5)
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