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Овечкин приблизился к Эспозито по количеству победных шайб в истории НХЛ

Овечкин приблизился к Эспозито по количеству победных шайб в истории НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ.

Как отмечает пресс-служба лиги, на счету Александра теперь 117 победных шайб за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание до минимального от Фила Эспозито (118), замыкающего тройку лидеров по данному показателю. Второй – Горди Хоу (121), а лидер – Яромир Ягр (135).

Овечкин провёл 21-й матч в текущем сезоне, в которых он набрал 36 (18+18) очков при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).

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