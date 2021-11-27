Александр Овечкин оформил самый возрастной хет-трик в истории «Вашингтона» в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой столичных со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, который уже достиг отметки в 748 шайб в НХЛ. Этот хет-трик стал первым для россиянина в нынешнем сезоне и 28-м в НХЛ. Он вышел на шестое место в истории лиги по этому показателю, повторив результат Марселя Дионна и Бобби Халла.

Александр стал самым возрастным игроком в истории «Кэпиталз» с хет-триком в матче НХЛ. На момент матча с «Флоридой» Овечкину исполнилось 36 лет 70 дней, а прежнее достижение принадлежало словаку Петеру Бондре, в ноябре 2003 года забившему три шайбы за «Вашингтон» в одном матче в возрасте 35 лет и 295 дней.