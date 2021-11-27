Российский вратарь Илья Самсонов обновил собственный рекорд «Вашингтона»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой столичных со счётом 4:3.
Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 19 бросков из 22. Для российского вратаря эта победа стала восьмой в десяти матчах в нынешнем сезоне. Ещё в двух встречах россиянин потерпел поражение в овертайме, при этом в одном из матчей он появился на льду, выйдя на замену.
При этом 24-летний вратарь обновил собственный рекорд «Вашингтона», став первым голкипером в истории клуба, с которым столичные набрали очки в девяти матчах кряду со старта сезона, в которых вратарь начинал игру в стартовом составе.
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