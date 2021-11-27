Гурьянов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо», продлив результативную серию

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:0.
На 15-й минуте 2-го периода отличиться удалось 24-летнему российскому форварду «Старз» Денису Гурьянову, реализовавшему численное преимущество своей команды. Ему ассистировали Миро Хейсканен и Райан Сутер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».
Гурьянов проводит свой 17-й матч в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. У него на счет семь (4+3) очков при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени. Отметим, что Денис забрасывает уже две игры кряду, а набирает очки в четырёх матчах подряд.
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