Овечкин назвал русскую пятёрку НХЛ всех времён

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал лучшую русскую пятёрку НХЛ, по его мнению.
«Это должна быть пятёрка и вратарь. Николай Хабибулин — Андрей Марков, Сергей Зубов — Сергей Фёдоров, Павел Буре, Илья Ковальчук. А я буду сидеть в запасе, если не дай бог у кого-то случится травма», – цитирует Овечкина официальный российский сайт НХЛ.
Овечкин вышел на шестое место в истории лиги по количеству заброшенных хет-триков, повторив результат Марселя Дионна и Бобби Халла (28).
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), топ-3 замыкает Майк Босси (39). Следом в этом рейтинге располагаются Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).
Овечкин провёл 21-й матч в текущем сезоне, в которых он набрал 36 (18+18) очков при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).
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