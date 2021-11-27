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Овечкин назвал русскую пятёрку НХЛ всех времён

Овечкин назвал русскую пятёрку НХЛ всех времён
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал лучшую русскую пятёрку НХЛ, по его мнению.

«Это должна быть пятёрка и вратарь. Николай ХабибулинАндрей Марков, Сергей ЗубовСергей Фёдоров, Павел Буре, Илья Ковальчук. А я буду сидеть в запасе, если не дай бог у кого-то случится травма», – цитирует Овечкина официальный российский сайт НХЛ.

Овечкин вышел на шестое место в истории лиги по количеству заброшенных хет-триков, повторив результат Марселя Дионна и Бобби Халла (28).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), топ-3 замыкает Майк Босси (39). Следом в этом рейтинге располагаются Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).

Овечкин провёл 21-й матч в текущем сезоне, в которых он набрал 36 (18+18) очков при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).

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