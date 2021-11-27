«Ванкувер» уступил «Коламбусу», «Баффало» обыграл «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



В составе победителей забивали Густав Нюквист, Адам Боквист, Джек Рослович и Макс Доми. У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Василий Подколзин и Тайлер Мотт. На счету российского защитника Владислава Гаврикова одна результативная передача. Егор Чинахов очков не набрал.



В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей забивали Тейдж Томпсон (дубль), Коди Икин и Кайл Окпосо. У гостей заброшенной шайбой отметился Джош Андерсон. У Александра Романова коэффициент полезности «-1».