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«Ванкувер» уступил «Коламбусу», «Баффало» обыграл «Монреаль»

«Ванкувер» уступил «Коламбусу», «Баффало» обыграл «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Густав Нюквист, Адам Боквист, Джек Рослович и Макс Доми. У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Василий Подколзин и Тайлер Мотт. На счету российского защитника Владислава Гаврикова одна результативная передача. Егор Чинахов очков не набрал.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Тейдж Томпсон (дубль), Коди Икин и Кайл Окпосо. У гостей заброшенной шайбой отметился Джош Андерсон. У Александра Романова коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Томпсон (Олофссон, Скиннер) – 04:08' (5x5)   1:1 Андерсон – 12:44' (5x5)   2:1 Икин (Хиностроза) – 29:49' (5x5)   3:1 Окпосо (Икин) – 35:45' (4x5)   4:1 Томпсон (Скиннер, Олофссон) – 43:29' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Нюквист – 13:54' (4x5)   1:1 Подколзин (Даулинг) – 19:32' (5x5)   2:1 Боквист (Силлинджер, Байройтер) – 26:17' (5x5)   2:2 Мотт (Хьюз, Чиассон) – 38:42' (5x5)   3:2 Рослович (Ворачек, Гавриков) – 46:06' (5x5)   4:2 Доми (Нюквист) – 58:25' (en)
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