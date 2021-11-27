«Питтсбург» минимально одолел «Айлендерс» в гостях

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей забил Каспери Каранен. Ассистировали ему Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У россиянина Ильи Сорокина 29 сейвов.
«Тампа» одержал пятую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Монреаль Канадиенс» (6:0), «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0), «Виннипег Джетс» (3:1) и у «Ванкувер Кэнакс» (4:1).
Для «Айлендерс» поражение стало восьмым подряд.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
- 27 ноября 2021
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