Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забили россиянин Денис Гурьянов и дважды Джо Павелски. В составе гостей отметился голом Кейл Макар. Валерий Ничушкин очков не набрал. У Александра Радулова коэффициент полезности «-1».
Счёт в матче был открыт уже на отметке 1:12 первого периода – отличился 37-летний американский форвард «Далласа» Джо Павелски. Уже спустя 19 секунд он оформил дубль. Примечательно, что он сумел забросить две шайбы в этой игре первыми двумя бросками.
Благодаря этому дублю Павелски покорил отметку в 400 заброшенных шайб в НХЛ. Для этого ему потребовалось 1104 матча.
Гурьянов проводит свой 17-й матч в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. У него семь (4+3) очков при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени. Отметим, что Денис забрасывает уже две игры кряду, а набирает очки в четырёх матчах подряд.
- 27 ноября 2021
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