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Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Колорадо»

Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забили россиянин Денис Гурьянов и дважды Джо Павелски. В составе гостей отметился голом Кейл Макар. Валерий Ничушкин очков не набрал. У Александра Радулова коэффициент полезности «-1».

Счёт в матче был открыт уже на отметке 1:12 первого периода – отличился 37-летний американский форвард «Далласа» Джо Павелски. Уже спустя 19 секунд он оформил дубль. Примечательно, что он сумел забросить две шайбы в этой игре первыми двумя бросками.

Благодаря этому дублю Павелски покорил отметку в 400 заброшенных шайб в НХЛ. Для этого ему потребовалось 1104 матча.

Гурьянов проводит свой 17-й матч в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. У него семь (4+3) очков при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени. Отметим, что Денис забрасывает уже две игры кряду, а набирает очки в четырёх матчах подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Робертсон) – 01:12' (5x5)   2:0 Павелски (Хинц) – 01:31' (5x5)   3:0 Гурьянов (Хейсканен, Сутер) – 34:26' (5x4)   3:1 Макар (Ландеског, Тэйвз) – 56:29' (6x5)
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