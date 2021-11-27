Василевский — шестой российский вратарь, одержавший 200 побед в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Это позволило российскому вратарю «Тампы» Андрею Василевскому достичь отметки в 200 побед в НХЛ. Он стал шестым среди российских голкиперов в истории НХЛ.
У ближайшего конкурента Ильи Брызгалова 221 победа. Ровно на 30 больше у Семёна Варламова (251). Тройку открывает Сергей Бобровский (306), вторым стал Николай Хабибулин, а первое место за Евгением Набоковым (353).
У Андрея Василевского 17 сейвов в сегодняшнем матче.
«Тампа» одержала третью победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» по буллитам (5:4) и у «Филадельфии Флайерз» (4:0).
- 27 ноября 2021
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