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Василевский — шестой российский вратарь, одержавший 200 побед в НХЛ

Василевский — шестой российский вратарь, одержавший 200 побед в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Это позволило российскому вратарю «Тампы» Андрею Василевскому достичь отметки в 200 побед в НХЛ. Он стал шестым среди российских голкиперов в истории НХЛ.

У ближайшего конкурента Ильи Брызгалова 221 победа. Ровно на 30 больше у Семёна Варламова (251). Тройку открывает Сергей Бобровский (306), вторым стал Николай Хабибулин, а первое место за Евгением Набоковым (353).

У Андрея Василевского 17 сейвов в сегодняшнем матче.

«Тампа» одержала третью победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» по буллитам (5:4) и у «Филадельфии Флайерз» (4:0).

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