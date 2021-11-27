Самсонов остался единственным вратарём сезона НХЛ без поражений в основное время

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.
Ворота «Кэпиталз» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 19 бросков из 22. Аналогичный показатель и у его соотечественника и визави из «Пантерз» Сергея Бобровского, несколько раз отправлявшегося в раздевалку по ходу матча.
До этого матча Самсонов и Бобровский были единственными голкиперами текущего сезона НХЛ, которые не проигрывали в основное время. Сейчас же это звание осталось только у Самсонова.
Всего у Бобровского в текущем сезоне 13 матчей и 25 пропущенных шайб. А всего в НХЛ голкипер провёл 551 игру и пропустил 1346 шайб.
Самсонов же принял участие в 10 матчах этого сезона, в которых пропустил 21 шайбу. А всего у вратаря 55 игр в НХЛ и 130 пропущенных шайб.
- 27 ноября 2021
-
07:51
-
07:45
-
07:35
-
07:34
-
07:15
-
06:52
-
06:31
-
06:30
-
06:19
-
06:01
-
05:43
-
05:25
-
05:08
-
04:48
-
04:33
-
04:23
-
04:18
-
04:15
-
04:08
-
04:05
-
04:00
-
03:50
-
03:44
-
03:32
-
03:15
-
03:11
-
02:58
-
02:39
-
02:29
-
02:20
-
02:12
-
02:06
-
01:59
-
01:48
-
01:38