Самсонов остался единственным вратарём сезона НХЛ без поражений в основное время

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.



Ворота «Кэпиталз» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 19 бросков из 22. Аналогичный показатель и у его соотечественника и визави из «Пантерз» Сергея Бобровского, несколько раз отправлявшегося в раздевалку по ходу матча.



До этого матча Самсонов и Бобровский были единственными голкиперами текущего сезона НХЛ, которые не проигрывали в основное время. Сейчас же это звание осталось только у Самсонова.



Всего у Бобровского в текущем сезоне 13 матчей и 25 пропущенных шайб. А всего в НХЛ голкипер провёл 551 игру и пропустил 1346 шайб.



Самсонов же принял участие в 10 матчах этого сезона, в которых пропустил 21 шайбу. А всего у вратаря 55 игр в НХЛ и 130 пропущенных шайб.

Новость по теме Самсонов и Бобровский – единственные вратари, у которых ноль поражений в основное время