Овечкин до двух шайб сократил отставание от Драйзайтля в споре снайперов сезона НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.



В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, который уже достиг отметки в 748 шайб в НХЛ. Этот хет-трик стал первым для россиянина в нынешнем сезоне и 28-м в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» сократил отставание до лидирующего в споре снайперов текущего сезона НХЛ немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. Сейчас на счету Овечкина 18 заброшенных шайб в 21 матче регулярного чемпионата, молодой нападающий «нефтяников» забил 20 голов в 19 встречах.