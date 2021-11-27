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Овечкин до двух шайб сократил отставание от Драйзайтля в споре снайперов сезона НХЛ

Овечкин до двух шайб сократил отставание от Драйзайтля в споре снайперов сезона НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, который уже достиг отметки в 748 шайб в НХЛ. Этот хет-трик стал первым для россиянина в нынешнем сезоне и 28-м в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» сократил отставание до лидирующего в споре снайперов текущего сезона НХЛ немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. Сейчас на счету Овечкина 18 заброшенных шайб в 21 матче регулярного чемпионата, молодой нападающий «нефтяников» забил 20 голов в 19 встречах.

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