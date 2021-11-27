«Выбери своего бойца». Журналист сравнил момент с Панариным с броском шлема Маккинноном

В конце матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда «мишек» Брэда Маршана. За это Панарин получил 10-минутный штраф.
Североамериканский журналист Димитри Филипович на своей странице в «Твиттере» прокомментировал этот эпизод, вспомнив момент из апрельского матча между «Колорадо Эвеланш» и «Аризоной Койотс» (9:3). Тогда ближе к концу матча канадский нападающий «ураганов» Натан Маккиннон стал участником серьёзной стычки — Маккиннон провёл силовой приём у борта на нападающем «Аризоны» Коноре Гарланде, что привело к потасовке между хоккеистами на льду. В борьбе Гарланд потерял свой шлем, который подобрал Маккиннон и бросил в лицо оппоненту.
«Выбери своего бойца», — говорится в сообщении.
- 27 ноября 2021
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