«Выбери своего бойца». Журналист сравнил момент с Панариным с броском шлема Маккинноном

В конце матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда «мишек» Брэда Маршана. За это Панарин получил 10-минутный штраф.

Североамериканский журналист Димитри Филипович на своей странице в «Твиттере» прокомментировал этот эпизод, вспомнив момент из апрельского матча между «Колорадо Эвеланш» и «Аризоной Койотс» (9:3). Тогда ближе к концу матча канадский нападающий «ураганов» Натан Маккиннон стал участником серьёзной стычки — Маккиннон провёл силовой приём у борта на нападающем «Аризоны» Коноре Гарланде, что привело к потасовке между хоккеистами на льду. В борьбе Гарланд потерял свой шлем, который подобрал Маккиннон и бросил в лицо оппоненту.

«Выбери своего бойца», — говорится в сообщении.