«Пулял бы шайбы на протяжении 20 лет». Журналист The Athletic предпочёл Овечкина Кросби

Журналист The Athletic Шон Макиндоу ответил на вопрос, чей карьерный путь он хотел бы повторить, выбирая между капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.



«Выбрать между карьерой Овечкина и Кросби? Не собираюсь составлять список из 200 лучших игроков, где я автоматически должен выбрать Кросби, потому что он чаще становился чемпионом. Да, согласен, победа в Кубке — это всё, что имеет значение в этой лиге, а всё остальное является провалом, как нам говорят на протяжении десятилетий. Но после того как оба поднимали Кубок над головой, нужно копнуть глубже.



Есть несколько весомых аргументов в пользу Кросби. Его единогласно называли лучшим игроком в мире почти целое десятилетие так, как никогда не называли Овечкина. И благодаря золотому голу у него есть свой знаковый момент. Серьёзно, если бы вам можно было прожить один момент из жизни хоккеиста, могли бы вы придумать что-нибудь лучше, чем победный гол в финале Олимпиады, в овертайме, против главного соперника, на глазах у сходящих с ума болельщиков в вашей родной стране? Есть большой соблазн выбрать карьеру Кросби только из-за этого момента.



Тем не менее, если я выберу карьеру Кросби, это значит, что мне нужно будет иметь дело с несколькими годами с сотрясениями, и это звучит по-настоящему ужасно. Этот момент уже давно позади, но было время, когда мы не были уверены, что его звёздная карьера не закончится до того, как он выйдет на пик. Не представляю, каково было проходить через это, и не думаю, что хотел бы узнать.



В конце концов, я бы выбрал Овечкина по другой причине: забивать голы очень весело. Если вы когда-либо играли в хоккей на любом уровне — профессиональном, в школе, в пивной лиге, в хоккей с мячом на физкультуре, на улице около дома, с мини-клюшками в подвале, как угодно — тогда вы знаете чувство, когда попадаете в нужное место шайбы и видите, как она летит туда, куда вы хотели, мимо вытянувшегося вратаря. Есть ли в спорте чувство лучше? Не уверен, и Овечкин может стать тем человеком, который испытывал его больше всех в истории.



Кросби велик, но он — центр, поэтому мне пришлось бы беспокоиться о вбрасываниях, отрабатывании в защите, и, эм, игре в пас. Если бы я был Овечкиным, я бы просто вставал на вершине круга вбрасывания, где меня по какой-то причине никто бы не держал, и пулял бы в касание шайбы, которые от перекладины отлетали в ворота, на протяжении 20 лет. Да, пожалуйста, я бы хотел это делать», — приводит слова Макиндоу The Athletic.