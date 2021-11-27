Андрей Свечников нанёс травму игроку «Филадельфии», грубо сыграв коленом в колено

В ранее завершившейся встрече «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду потерпела поражение от «Каролины Харрикейнз» — 3:6.

На 25-й минуте встречи 21-летний форвард «ураганов» Андрей Свечников грубо встретил нападающего «лётчиков» Скотта Лотона, нанеся удар коленом в колено и травмировав канадского игрока. Тем не менее арбитры встречи не увидели здесь нарушения правил и не удалили российского нападающего.

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Напомним, в этом матче Андрей Свечников отметился своей восьмой шайбой в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона, а в составе «лётчиков» забросил его соотечественник – защитник Иван Проворов, для которого гол стал вторым в сезоне.