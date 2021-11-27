Андрей Свечников нанёс травму игроку «Филадельфии», грубо сыграв коленом в колено
Поделиться
В ранее завершившейся встрече «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду потерпела поражение от «Каролины Харрикейнз» — 3:6.
На 25-й минуте встречи 21-летний форвард «ураганов» Андрей Свечников грубо встретил нападающего «лётчиков» Скотта Лотона, нанеся удар коленом в колено и травмировав канадского игрока. Тем не менее арбитры встречи не увидели здесь нарушения правил и не удалили российского нападающего.
Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Напомним, в этом матче Андрей Свечников отметился своей восьмой шайбой в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона, а в составе «лётчиков» забросил его соотечественник – защитник Иван Проворов, для которого гол стал вторым в сезоне.
Комментарии
- 27 ноября 2021
-
09:12
-
08:57
-
08:53
-
08:40
-
08:28
-
08:22
-
08:20
-
08:12
-
08:02
-
07:51
-
07:45
-
07:35
-
07:34
-
07:15
-
06:52
-
06:31
-
06:30
-
06:19
-
06:01
-
05:43
-
05:25
-
05:08
-
04:48
-
04:33
-
04:23
-
04:18
-
04:15
-
04:08
-
04:05
-
04:00
-
03:50
-
03:44
-
03:32
-
03:15
-
03:11
Партнерский контент