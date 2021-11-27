Капризов признан первой звездой матча с «Виннипегом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.



24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Молодой форвард, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, суммарно набрав четыре результативных балла. Кроме того, он повторил свой личный рекорд по очкам за один матч.

В текущем сезоне россиянин смог отметиться 23 (6+17) результативными действиями в 20 матчах сезона.

Напомним, в составе хозяев дублем отметился Матс Цуккарелло, ещё по шайбе на счету Алекса Голигоски, Райана Хартмана, Джона Меррилла, Мэтта Дамбы и Кирилла Капризова. Автором единственной заброшенной шайбы у гостей стал Пьер-Люк Дюбуа.