Капризов признан первой звездой матча с «Виннипегом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.
24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Молодой форвард, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, суммарно набрав четыре результативных балла. Кроме того, он повторил свой личный рекорд по очкам за один матч.
В текущем сезоне россиянин смог отметиться 23 (6+17) результативными действиями в 20 матчах сезона.
Напомним, в составе хозяев дублем отметился Матс Цуккарелло, ещё по шайбе на счету Алекса Голигоски, Райана Хартмана, Джона Меррилла, Мэтта Дамбы и Кирилла Капризова. Автором единственной заброшенной шайбы у гостей стал Пьер-Люк Дюбуа.
- 27 ноября 2021
-
09:12
-
08:57
-
08:53
-
08:40
-
08:28
-
08:22
-
08:20
-
08:12
-
08:02
-
07:51
-
07:45
-
07:35
-
07:34
-
07:15
-
06:52
-
06:31
-
06:30
-
06:19
-
06:01
-
05:43
-
05:25
-
05:08
-
04:48
-
04:33
-
04:23
-
04:18
-
04:15
-
04:08
-
04:05
-
04:00
-
03:50
-
03:44
-
03:32
-
03:15
-
03:11