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«Скидки на голы в чёрную пятницу!» «Миннесота» пошутила над «Виннипегом» во время матча

«Скидки на голы в чёрную пятницу!» «Миннесота» пошутила над «Виннипегом» во время матча
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.

Во время третьего периода при счёте 6:0 в пользу «дикарей» на экране появилась надпись, обыгрывающая чёрную пятницу и большое количество пропущенных «Виннипегом» голов.

«Акция на чёрную пятницу от «Виннипега»! Скидки на голы в чёрную пятницу!» — говорится в сообщении.

Напомним, в этом матче 24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, повторив свой личный рекорд по очкам за один матч Национальной хоккейной лиги.

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