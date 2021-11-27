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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 27 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 27 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 27 ноября.

В Восточной конференции на первое место вышла «Каролина Харрикейнз», уверенно обыгравшая «Филадельфию Флайерз» (6:3) и набравшая 31 очко в 19 встречах. На второе место опустилась «Флорида Пантерз», потерпевшая поражение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» и оставшаяся с 31 баллом после 19 встреч. На третью строчку вышел «Вашингтон» — у «столичных» также 31 очко, но на один матч больше, чем у «ураганов». Четвёртое место — за «Торонто Мэйпл Лифс». После победы в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и «кленовые листья» набрали 31 балл, однако у «Торонто» 22 сыгранных встречи.

На Западе первое место занимает «Калгари Флэймз», набравший 29 баллов в 20 матчах. Вторую строчку сохранил «Эдмонтон Ойлерз» — у команды 28 очков в 19 встречах. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», разгромившая «Виннипег Джетс» (7:1) и набравшая 27 очков после 20 матчей.

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