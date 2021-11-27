«Этот парень не берёт выходных». Spittin' Chiclets — о хет-трике Овечкина
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.
В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, который уже достиг отметки в 748 шайб в НХЛ. Этот хет-трик стал первым для россиянина в нынешнем сезоне и 28-м в НХЛ.
Второй гол Овечкина, забитый через 56 секунд после первого, отметили в «твиттере» Spittin' Chiclets. «Этот парень не берёт выходных. Гол за голом — от Великой Восьмёрки», — сказано в сообщении.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
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