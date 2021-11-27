Капризов — о 4-х очках: на День благодарения я съел тонну еды, и на льду было очень тяжело

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об ужине на День благодарения у защитника команды Джареда Сперджена.
«Это было здорово, но я съел тонну, тонну еды, и сегодня на льду мне было очень тяжело. Но это сработало… Мне всё понравилось… Они устраивают великолепный День благодарения, у них очень хорошая еда, поэтому всё было потрясающе», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в «Твиттере».
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.
24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, суммарно набрав четыре результативных балла. Молодой форвард повторил свой личный рекорд по очкам за один матч.
- 27 ноября 2021
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