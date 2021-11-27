Журналист The Athletic: начинаю думать, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки… в этом году

Журналист The Athletic Дом Лущишин на своей странице в «Твиттере» прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3).

«Начинаю думать, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки… в этом году», — говорится в сообщении.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ. Его ближайшая цель — чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 18 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).