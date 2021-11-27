Бадюков — об Овечкине: я потрясён. Его форма — просто замечательно для сборной

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о выступлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Уже не удивляюсь Овечкину. Я потрясён, он в великолепной форме. Для нашей сборной это просто замечательно. Дай бог продолжать так и дальше. Саша прекрасно двигается, использует свои возможности. Супер, смотрим на это с восхищением с прицелом на Олимпиаду.



Рекорд Гретцки и до этого не казался недостижимым. Засуха из трёх матчей Сашу не волновала вообще, он очень уверен в своих силах. Очень приятно смотреть на атмосферу на стадионе в Вашингтоне. Все понимают, что на их глазах творится история», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.