Бадюков — об Овечкине: я потрясён. Его форма — просто замечательно для сборной
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о выступлении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Уже не удивляюсь Овечкину. Я потрясён, он в великолепной форме. Для нашей сборной это просто замечательно. Дай бог продолжать так и дальше. Саша прекрасно двигается, использует свои возможности. Супер, смотрим на это с восхищением с прицелом на Олимпиаду.
Рекорд Гретцки и до этого не казался недостижимым. Засуха из трёх матчей Сашу не волновала вообще, он очень уверен в своих силах. Очень приятно смотреть на атмосферу на стадионе в Вашингтоне. Все понимают, что на их глазах творится история», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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