Наставник «Вашингтона» в раздевалке зачитал перед всей командой список достижений Овечкина

Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили шайбу, которой он сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3).

Наставник «столичных» Питер Лавиолетт зачитал перед всей командой список достижений российского форварда, после чего вручил 36-летнему Овечкину шайбу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.



В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ. Его ближайшая цель — чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 18 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).