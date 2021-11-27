New York Post назвал истинные причины конфликта Панарина и Маршана

Журналист New York Post Ларри Брукс рассказал, из-за чего случился конфликт между нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным и форвардом «Бостон Брюинз» Брэдом Маршаном.

«Два источника подтвердили, что Брэд Маршан выкрикивал оскорбления в адрес Панарина со скамейки запасных «Бостона» в конце основного времени. При этом Маршан упомянул имя Владимира Путина и предположил, что ни одному россиянину не нравится форвард «Рейнджерс», — приводит слова Брукса New York Post.

Напомним, в конце матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда «мишек» Брэда Маршана. За это Панарин получил 10-минутный штраф.