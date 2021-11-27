В топ-20 бомбардиров сезона НХЛ пять россиян, Капризов ворвался в десятку

После очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге произошли изменения. Теперь в топ-20 бомбардиров сезона находится пять россиян.

Второе место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 36 (18+18) очков в 21 встрече регулярного чемпионата. На четвёртой позиции расположился одноклубник 36-летнего россиянина Евгений Кузнецов. В 21 матче 29-летний нападающий «столичных» набрал 27 (7+20) результативных баллов.

На восьмую строчку поднялся форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. 24-летний нападающий в 20 встречах набрал 23 (6+17) очка. На 15-м месте расположился форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, записавший на свой счёт 21 (5+16) результативный балл после 20 матчей. 19-ю позицию занимает нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, в его активе 20 (8+12) набранных очков в 19 матчах.