«Флорида» вошла в топ-3 команд НХЛ, которым Овечкин забивал чаще всего

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин.

Нападающий забросил уже 43 шайбы в ворота «Флориды» в карьере в 67 матчах. «Пантерз» вошли в топ-3 команд, которым Овечкин забивал чаще всего. Третью позицию «Флорида» разделяет с «Каролиной Харрикейнз» (81 встреча). На втором месте идёт «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз», чьи ворота российский нападающий поражал 48 раз в 67 матчах. Первую строчку занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» — им Овечкин в 74 встречах забил 49 голов.