Кузнецов — о победе над «Флоридой»: должны убегать «два в один», если у нас есть шанс
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3).
«Я просто пытался контролировать шайбу. Не хочу много говорить об этом, потому что хочу оставить это при себе, но я чувствую, что мы убегать выходить «два в один», если у нас есть шанс. Уверен, что гол в меньшинстве способен придать команде импульс, просто нужно убедиться, что нам удастся вернуться в игру раньше соперника», — приводит слова Кузнецова официальный сайт «Кэпиталз» слова Кузнецова.
Напомним, в матче с «Флоридой» Кузнецов отдал три результативные передачи. Российский нападающий поучаствовал в первом голе в матче. Том Уилсон забросил шайбу в меньшинстве.
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