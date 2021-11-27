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Кузнецов — о победе над «Флоридой»: должны убегать «два в один», если у нас есть шанс

Кузнецов — о победе над «Флоридой»: должны убегать «два в один», если у нас есть шанс
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3).

«Я просто пытался контролировать шайбу. Не хочу много говорить об этом, потому что хочу оставить это при себе, но я чувствую, что мы убегать выходить «два в один», если у нас есть шанс. Уверен, что гол в меньшинстве способен придать команде импульс, просто нужно убедиться, что нам удастся вернуться в игру раньше соперника», — приводит слова Кузнецова официальный сайт «Кэпиталз» слова Кузнецова.

Напомним, в матче с «Флоридой» Кузнецов отдал три результативные передачи. Российский нападающий поучаствовал в первом голе в матче. Том Уилсон забросил шайбу в меньшинстве.

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